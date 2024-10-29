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Сегодня, 07:21

Лунев объяснил проблемы «Динамо» в обороне после победы над «Химками»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев после победы над «Химками» (4:3) в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос о проблемах команды в обороне.

«Как мы пропустили первые два гола? Заброс — подбор — гол. Наверное, это концентрация. Первый гол пропустили, когда соперник начал после нашего гола с центра поля. Не умаляю достоинств соперника. Борьбу можно проиграть, безусловно. Но в таких ситуациях, когда идет длинный пас и нужен подбор, необходима повышенная концентрация», — цитирует Лунева «РБ Спорт».

После 13 матчей «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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