Лунев объяснил проблемы «Динамо» в обороне после победы над «Химками»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев после победы над «Химками» (4:3) в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос о проблемах команды в обороне.

«Как мы пропустили первые два гола? Заброс — подбор — гол. Наверное, это концентрация. Первый гол пропустили, когда соперник начал после нашего гола с центра поля. Не умаляю достоинств соперника. Борьбу можно проиграть, безусловно. Но в таких ситуациях, когда идет длинный пас и нужен подбор, необходима повышенная концентрация», — цитирует Лунева «РБ Спорт».

После 13 матчей «Динамо» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.