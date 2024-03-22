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22 марта, 15:10

Лунев назвал голкипера РПЛ, который готов уехать в Европу: «У него есть все качества топового вратаря»

Футболист Матвей Сафонов
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» оценил уровень игры коллеги по амплуа и сборной России Матвея Сафонова. 

«Матвей давно готов к переезду в Европу. У него есть все качества топового вратаря, и он может показать себя на самом высоком уровне», — сказал Лунев «СЭ».

В январе Сафонов продлил контракт с «Краснодаром». Новое соглашение 25-летнего голкипера с командой рассчитано до 31 января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Сафонов принял участие в 20 матчах «быков» в РПЛ, пропустил 15 голов и 8 раз отыграл на ноль.

(Зарина Халимхонова)

Андрей Лунев
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Карабах
ФК Краснодар
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