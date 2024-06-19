Лунев поделился эмоциями от перехода в «Динамо»

Голкипер Андрей Лунев прокомментировал переход в московское «Динамо»

— Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря.

База просто великолепная, великолепные условия. Респект тем, кто об этом позаботился.

Бросилось в глаза то, что команда играет в атакующий футбол, смелый, комбинационный. Это здорово, это меня порадовало, подкупило, — цитирует Лунева пресс-служба «Динамо».

32-летний вратарь подписал контракт до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.