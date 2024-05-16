Лунев отреагировал на слухи о «Динамо» и объявил о расставании с агентом

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал «СЭ» о прекращении сотрудничества с агентом Антоном Смирновым и прокомментировал слухи об интересе «Динамо».

Ранее появилась информация, что 32-летний футболист является основным кандидатом на усиление вратарской линии московского клуба.

«Много слухов ходит вокруг моего будущего. Любые решения и комментарии на этот счет будут только после окончания сезона. При этом хотел бы сообщить о завершении нашего сотрудничества с моим бывшим представителем Антоном Смирновым. Хотел бы от всей души поблагодарить его за три года плодотворной работы и пожелать ему удачи в дальнейшей деятельности», — сказал «СЭ» Лунев.

Контракт Лунева с «Карабахом» рассчитан до июня 2024-го года. Ранее он также выступал за «Байер», «Зенит», «Уфу», «Торпедо» и другие клубы.