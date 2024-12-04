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Сегодня, 19:09

Лунев считает, что «Карабах» мог бы войти в топ-6 РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» поделился мнением, какое место мог бы занять «Карабах» в РПЛ.

— Если бы «Карабах» играл в РПЛ, на каком месте команда располагалась бы?

— Карабах был бы в лидерах, в этом нет сомнений. Боролся бы за самые высокие места.

— В топ-6 входили бы?

— Сто процентов!

Лунев перешел в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. В сезоне-2023/24 вратарь провел в составе команды 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. 32-летний Лунев стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат.

Дарик Агаларов

Андрей Лунев
ФК Карабах
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