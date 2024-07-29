Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 июля, 23:17

Лунев рассказал, чем Москва отличается от Баку

Telegram Дзен

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев, который ранее выступал за азербайджанский «Карабах», сравнил между собой Москву и столицу Азербайджана Баку.

«Москва сильно поменялась за время моего отсутствия. Здесь красиво и много народу, хотя и до этого так было. С момента моего отъезда появилось больше дорожных развязок. Особенно поменялось метро. Смотрю на него и не могу узнать. В Москве все круто.

Москва в топах городов, поэтому не совсем корректно сравнивать ее с Баку. Столица Азербайджана по-своему хороша. Там есть все необходимое для жизни. В Баку здорово и приятный климат. А еще есть море. В Москве, к сожалению, его нет», — цитирует Лунева Sport24.

32-летний Лунев стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Ранее голкипер некоторое время выступал за границей: с 2021 по 2023 год за немецкий «Байер», и за «Карабах» в сезоне-2023/24.

Источник: Sport24
Андрей Лунев
ФК Динамо (Москва)
ФК Карабах
Обсудить
Читайте также
Названы главные влюбленные пары спортсменов на Олимпиаде в Париже
Международный день дружбы отметят 30 июля
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Глушаков считает, что «Спартак» не сможет бороться за чемпионство

Борис Игнатьев: «Все клубы в ждущем режиме, кроме «Зенита»