Лунев рассказал, чем Москва отличается от Баку

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев, который ранее выступал за азербайджанский «Карабах», сравнил между собой Москву и столицу Азербайджана Баку.

«Москва сильно поменялась за время моего отсутствия. Здесь красиво и много народу, хотя и до этого так было. С момента моего отъезда появилось больше дорожных развязок. Особенно поменялось метро. Смотрю на него и не могу узнать. В Москве все круто.

Москва в топах городов, поэтому не совсем корректно сравнивать ее с Баку. Столица Азербайджана по-своему хороша. Там есть все необходимое для жизни. В Баку здорово и приятный климат. А еще есть море. В Москве, к сожалению, его нет», — цитирует Лунева Sport24.

32-летний Лунев стал игроком «Динамо» летом 2024 года. Ранее голкипер некоторое время выступал за границей: с 2021 по 2023 год за немецкий «Байер», и за «Карабах» в сезоне-2023/24.