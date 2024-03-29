Лунев — о посещаемости матчей чемпионата Азербайджана: «Печальное зрелище»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев сравнил посещаемость матчей РПЛ и чемпионата Азербайджана.

«В Воронеже полные трибуны, в Краснодаре тоже много болельщиков. У «Зенита» почти забиты трибуны. Не так, как раньше, но хорошо заполненные. Понятное дело — без фанатов не прямо хорошо. В Азербайджане стадионы вмещают 10-15 тысяч, а приходят 2-3. Печальное зрелище», — цитирует Лунева Sport24.

32-летний россиянин перешел в «Карабах» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду во всех турнирах, пропустил 35 мячей и 8 раз отыграл на ноль.