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29 марта, 13:12

Лунев — о посещаемости матчей чемпионата Азербайджана: «Печальное зрелище»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев сравнил посещаемость матчей РПЛ и чемпионата Азербайджана.

«В Воронеже полные трибуны, в Краснодаре тоже много болельщиков. У «Зенита» почти забиты трибуны. Не так, как раньше, но хорошо заполненные. Понятное дело — без фанатов не прямо хорошо. В Азербайджане стадионы вмещают 10-15 тысяч, а приходят 2-3. Печальное зрелище», — цитирует Лунева Sport24.

32-летний россиянин перешел в «Карабах» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду во всех турнирах, пропустил 35 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Источник: Sport24
Андрей Лунев
Футбол
ФК Карабах
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