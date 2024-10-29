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Сегодня, 12:00

Лунев сравнил тренировочный процесс в России и Европе

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Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина про уровень тренировочного процесса в национальном чемпионате.

«Различия в тренировочном процессе большие между Европой и нашим чемпионатом. Интенсивность точно выше», — сказал Лунев «СЭ».

Валерий Карпин. «В мире только одному футболисту можно все простить — Месси». Карпин — про Глушенкова, отсутствие официальных матчей и работу на ТВ

Ранее Карпин заявил, что европейский футбол в тренировочном процессе и интенсивности движется вверх, а российский — вниз. Об этом специалист сказал в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Александр Абустин

Андрей Лунев
Валерий Карпин
РПЛ

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