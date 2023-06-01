Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Лунев тренируется на базе «Зенита»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Голкипер Андрей Лунев.
Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ» , 31-летний голкипер Андрей Лунев, который после завершения контракта с леверкузенским «Байером» получил статус свободного агента, проводит индивидуальные занятия на базе «Зенита» в Удельном парке.

Бывший вратарь сине-бело-голубых и сборной России находится в поиске нового клуба и сам попросил руководство питерцев предоставить ему такую возможность — футболисту пошли навстречу.

При этом, по нашим данным, чемпионы страны не рассматривают вариант с возвращением Лунева в команду Сергея Семака.

В сезоне-2022/23 Лунев провел один матч за «Байер» и пропустил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Андрей Лунев
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии
Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»
Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпукас: «Наверное, Баринов взял меня под свою опеку. Очень сильно помогает!»

Карпукас — о Галактионове: «Если его требования не будут выполняться — играть не будешь»