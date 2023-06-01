Лунев тренируется на базе «Зенита»

Как стало известно «СЭ» , 31-летний голкипер Андрей Лунев, который после завершения контракта с леверкузенским «Байером» получил статус свободного агента, проводит индивидуальные занятия на базе «Зенита» в Удельном парке.

Бывший вратарь сине-бело-голубых и сборной России находится в поиске нового клуба и сам попросил руководство питерцев предоставить ему такую возможность — футболисту пошли навстречу.

При этом, по нашим данным, чемпионы страны не рассматривают вариант с возвращением Лунева в команду Сергея Семака.

В сезоне-2022/23 Лунев провел один матч за «Байер» и пропустил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.