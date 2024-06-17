Лунев успешно прошел медосмотр в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Андрей Лунев в понедельник, 17 июня, успешно прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

32-летний голкипер в ближайшие дни должен заключить контракт с бело-голубыми по схеме «2+1». Зарплата по соглашению составит 0,9 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Лунев выступал за «Карабах». Он провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Ранее голкипер защищал цвета «Байера», «Зенита», «Уфы» , «Сатурна» и «Торпедо».