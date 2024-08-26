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Сегодня, 16:43

Лунев возобновит тренировки в общей группе в ближайшие дни

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист «Динамо» Андрей Лунев
Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе «Динамо» ответили «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья голкипера Андрея Лунева, получившего черепно-мозговую травму в матче 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Дополнительное обследование, к счастью, не выявило у Лунева патологических состояний. В ближайшие дни он возобновит тренировки в общей группе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В конце второго тайма бело-голубые заменили голкипера из-за подозрения на сотрясение после столкновения с игроком «быков» Джоном Кордобой. Футболист врезался ногой в голову Лунева.

В текущем сезоне 32-летний вратарь сыграл за бело-голубых в 6 матчах РПЛ и пропустил 4 гола.

«Краснодар» и «Динамо» набрали по 12 очков и занимают 3-е и 4-е места в турнирной таблице РПЛ соответственно.

Андрей Лунев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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