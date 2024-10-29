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Сегодня, 16:31

Лунев: «Взял Кудравца под свое крыло»

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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал о совместной работе с белорусским голкипером бело-голубых Андреем Кудравцом.

«Андрюшка под контролем, работаем с ним плотно. Ему просто нужно продолжать работать на тренировках, дождаться своего шанса — и там уже творить. Я стараюсь за ним приглядывать, взял его под свое крыло», — цитирует Legalbet.by Лунева.

В сезоне-2024/25 Кудравец провел за основную команду «Динамо» 1 матч, в котором пропустил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего вратаря в 600 тысяч евро.

Источник: legalbet.by
Андрей Лунев
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец

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