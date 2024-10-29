Лунев: «Буду рад видеть Дугласа Сантоса в сборной России»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Лунев выступал за клуб из Санкт-Петербурга вместе с Сантосом с июля 2019 года по июль 2021 года.

«Это его жизнь и его решение. Наверное, это большой шаг для него. Могу только поздравить его. Сантос в сборной России? Вроде бы Валерий Георгиевич говорил, что футболистов старше 30 лет он не вызывает в сборную. Но Дуглас — качественный игрок, поэтому я, конечно, буду рад видеть Сантоса в сборной. Потому что в национальной команде должны играть лучшие футболисты на определенном этапе сезона. Если его вызовут, значит, он этого заслуживает и будет защищать цвета нашей сборной», — приводит Legalbet слова Лунева.

30-летний Сантос перешел в «Зенит» из немецкого «Гамбурга» в июле 2019 года.