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Сегодня, 07:39

Лунев заявил, что чувствует себя комфортно в «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал, как проходит его адаптация в клубе.

«Мне комфортно играть с нашими защитниками, никаких сложностей нет, все прекрасно. Бывают какие-то недочеты, но это нормально, будем исправлять. Требования играть в короткий пас? Обожаю, серьезно!» — приводит слова Лунева «Газета.Ru».

«Динамо» в первом туре РПЛ обыграло «Факел» (3:1), а во втором — «Локомотив» (3:1). Команда идет на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа.

Источник: Газета.Ru
Андрей Лунев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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