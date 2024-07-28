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Сегодня, 11:29

Лунев: «Пожал бы руку Александру Медведеву. Все было в прошлом. С «Зенитом» сейчас хорошие отношения»

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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал «СЭ», в каких сейчас отношениях с «Зенитом».

Ранее у питерцев была задолженность перед голкипером в сезоне-2020/21. В июле 2022 года Лунев через СМИ обратился к председателю правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру по вопросу о невыплате премиальных за победы в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«С «Зенитом» сейчас хорошие отношения. Пожал бы руку Александру Медведеву при встрече? Конечно! Почему нет? Все было в прошлом», — сказал Лунев «СЭ».

Лунев выступал за «Зенит» с января 2017 года, в составе команды он трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны. В июле 2021 года голкипер покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента и перешел в «Байер».

Прошлый сезон футболист провел в «Карабахе». В июне 32-летний вратарь подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2025/26 с возможностью продления на один год.

Андрей Лунев
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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