Лунев заявил, что у «Динамо» есть все для победы в РПЛ в этом сезоне

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я отлично провел отпуск, был в Петербурге, Москве, Уфе. Просто отдыхал, все время в семье, старался с ними проводить время, ничего другого, — приводит ТАСС слова Лунев. — Ожидания и надежды от второй части сезона самые высокие, будем работать. Имею в виду победу в чемпионате? В чемпионате и кубке, нужно работать над этим, цели должны быть только такие, нужно стремиться к их реализации. У нас есть два месяца, чтобы качественно поработать над какими-то нашими недочетами, устранить их, улучшить наши качества. Поэтому с оптимизмом входим во вторую часть. Я думаю, что сейчас у «Динамо» есть все, чтобы одержать победу в РПЛ, все в наших руках».

«Динамо» с 35 очками завершило первую часть чемпионата России на четвертом месте, бело-голубые на 4 очка отстают лидеров «Краснодара» и «Зенита».