Лунев заявил, что у «Динамо» нет особенного настроя на «Ростов»

Сегодня, 17:17
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом».
Встреча состоится в пятницу, 1 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
«Настрой на матч с «Ростовом»? Обычный, как на каждую игру. «Динамо» настроено показать свою лучшую игру и победить», — цитирует Лунева «РБ Спорт».
После 13 туров РПЛ бело-голубые набрали 26 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Желто-синие с 13 баллами располагаются на девятой строчке.