Сегодня, 13:03
«Зенит» обыграл катарский «Лусаил Сити» в товарищеском матче со счетом 3:0.
На 25-й минуте встречи счет открыл полузащитник Андрей Мостовой. На 72-й минуте нападающий Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых. Окончательный счет в матче установил полузащитник Данила Козлов на 90-й минуте.
В среду, 25 января «Зенит» в товарищеском матче разгромил «Аль-Бидду» (9:0).
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.
Товарищеские матчи. Клубы
«Лусаил Сити» (Катар) — «Зенит» (Россия) — 0:3 (0:1)
Голы: Мостовой, 25 (0:1). Кассьерра, 72 (0:2). Козлов, 90 (0:3).
«Зенит»: Кержаков (Одоевский, 46), Караваев (Круговой, 46), Чистяков (Адамов, 46), Дуглас Сантос (Алип, 46), Родригао (Сутормин, 46), Ерохин (Кузяев, 46), Бакаев (Вендел, 46), Мостовой (Козлов, 46), Барриос (Малком, 46), Клаудиньо (Кассьерра, 46), Сергеев (Мантуан, 46).
Предупреждение: Барриос, 44.
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Основные источники исследования