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Сегодня, 18:26

Гонду: «Я очень обрадовался, как только услышал, что идут разговоры о моем возможном переходе в «Зенит»

Алина Савинова
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Аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, что для него значит переход в петербургский клуб.

«Зенит» объявил о трансфере 23-летнего футболиста во вторник, 27 августа. Соглашение с нападающим рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Я очень рад здесь находиться, очень рад сюда приехать. Конечно же, презентация — это что-то особенное. Никогда в прошлом со мной ничего подобного не случалось и, судя по размаху, понимаешь о размерах и величии клуба, в который ты перешел. Изначально, как только я услышал о том, что идут разговоры о моем возможном переходе в «Зенит», я очень обрадовался, потому что знал о размерах, важности и значении клуба в Европе. Конечно, был счастлив», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Гонду.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» заплатит за аргентинского нападающего порядка 12 миллионов евро. Предыдущим клубом футболиста был «Аргентинос Хуниорс».

 

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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