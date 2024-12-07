Лусиано о поражении «Акрону»: «Мы очень расстроены сегодняшним результатом»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Думаю, что как и в матче с «Крыльями», нам не хватило всего понемногу: концентрации, более качественных завершений атак, которых у нас было достаточное количество. Мы создали очень много голевых моментов. Дважды забили — дважды голы отменялись, но были у нас и другие. К сожалению, мы их не реализовали. Снова, как и в прошлом матче, допустили все те же ошибки», — заявил футболист.

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате с 39 очками, у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.