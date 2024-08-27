Лусиано Гонду: «Для меня важно приехать в такой большой российский клуб»

Новичок «Зенита» Лусиано Гонду заявил, что рад находиться в Санкт-Петербурге. Форвард обратился к зрителям на выставке кубка СССР 1944 года в Большом зале филармонии.

— Это очень важно для меня и всей моей семьи — приехать в такой большой для России клуб как «Зенит». Я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, поскольку сейчас важный исторический момент для клуба. Приближается столетие команды, важный юбилей для всего города. Поэтому от себя, конечно же, постараюсь принести максимум пользы и сделать возможной победу в чемпионате России в следующем году, — сказал Гонду.

Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро.