Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:40

Форвард «Зенита» Лусиано: «Хочу посетить русскую баню»

Роман Кольцов
Корреспондент
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Telegram Дзен

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду в интервью «СЭ» рассказал о своем желании сходить в русскую баню.

— С кем из одноклубников ты чаще всего общаешься?

— С Матео Кассьеррой и Вильмаром Барриосом. Стараемся встречаться в выходные дни. С бразильцами — тоже, но чаще с испаноговорящими ребятами.

— У русских игроков в «Зените» есть традиция — брать с собой легионеров и идти в баню. Тебя успели приобщить?

— Еще нет, но у меня есть такое желание. Хочу посетить русскую баню, — сказал Гонду «СЭ».

Лусиано Гонду. «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

23-летний форвард стал игроком «Зенита» 27 августа, перейдя из «Аргентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро. В сезоне-2024/25 Лусиано Гонду сыграл шесть матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

ФК Зенит
Лусиано Гонду

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Сегодня
Вчера
Неделя