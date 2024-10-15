Форвард «Зенита» Лусиано: «Хочу посетить русскую баню»

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду в интервью «СЭ» рассказал о своем желании сходить в русскую баню.

— С кем из одноклубников ты чаще всего общаешься?

— С Матео Кассьеррой и Вильмаром Барриосом. Стараемся встречаться в выходные дни. С бразильцами — тоже, но чаще с испаноговорящими ребятами.

— У русских игроков в «Зените» есть традиция — брать с собой легионеров и идти в баню. Тебя успели приобщить?

— Еще нет, но у меня есть такое желание. Хочу посетить русскую баню, — сказал Гонду «СЭ».

23-летний форвард стал игроком «Зенита» 27 августа, перейдя из «Аргентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро. В сезоне-2024/25 Лусиано Гонду сыграл шесть матчей во всех турнирах и забил четыре гола.