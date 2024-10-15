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Сегодня, 08:20

Лусиано: «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва»

Роман Кольцов
Корреспондент
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду в интервью «СЭ» заявил, что готов сделать татуировку льва в случае чемпионства петербургской команды в сезоне-2024/25.

— У латиноамериканцев много тату. У тебя их практически нет, почему?

— Я не фанат татуировок, но они у меня есть в небольшом количестве. Совсем маленькие.

— Готов ли пообещать сделать татуировку в случае чемпионства «Зенита»?

— Сделаю себе татуировку льва, ха-ха, — сказал Гонду «СЭ».

Лусиано Гонду. «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

23-летний форвард стал игроком «Зенита» 27 августа, перейдя из «Аргентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро. В сезоне-2024/25 Лусиано Гонду сыграл шесть матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

ФК Зенит
Лусиано Гонду

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