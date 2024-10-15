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Сегодня, 08:00

Лусиано объяснил, почему выступает за «Зенит» без фамилии на футболке

Роман Кольцов
Корреспондент
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Лусиано Гонду.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду в интервью «СЭ» рассказал, почему решил играть за команду без фамилии на футболке.

«Мне красивее кажется имя на футболке. Обсуждал это с клубом: и людям здесь проще и комфортнее произносить так. Меня вообще во всех командах называют Лучи или Лучо, так что в «Зените» — я Лусиано», — сказал 23-летний игрок «СЭ».

Лусиано Гонду. «В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

Лусиано Гонду стал игроком «Зенита» 27 августа, перейдя из «Аргентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро. В сезоне-2024/25 форвард сыграл шесть матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

ФК Зенит
Лусиано Гонду

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