Лусиано — о победе над «Краснодаром»: «Мы очень готовились к этой игре»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Согласен, это действительно была очень важная для нас игра. Мы очень готовились к этому и получилось то, что мы тренировали каждый день. Я очень рад сегодняшнему дню. В начале было немножко тяжело, но все-таки мы справились. И нужно настраиваться на то, чтобы мы играли в следующем матче так же, как сегодня. В общем и целом, главное — ментально подготовиться и быть таким же уверенным в себе. Мы знали всегда, что «Краснодар» — это, конечно, сильная команда. Она так же играет по своей схеме и так далее. Но мы стараемся вкладываться на все 100 процентов. И «Краснодар» так же давит на нас, но в сегодняшней игре мы справились», — сказал футболист.

В мачте с «быками» 23-летний аргентинец отметился голом на 38-й минуте.

После победы петербургский клуб (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.