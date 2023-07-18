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Сегодня, 21:27

«Лужники» вошли в рейтинг 100 лучших стадионов мира

Ана Горшкова
Корреспондент
«Лужники».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московский стадион «Лужники» занял 58-е место в рейтинг 100 лучших арен мира по версии FourFourTwo.

Рейтинг был составлен с учетом пяти критериев: история, атмосфера, вместимость, архитектура и окружающая среда, а также «вау-фактора» — насколько отчаянно футбольные болельщики хотят туда попасть.

«Лужники» стали единственной ареной из России, которая была представлена в списке.

Первое место в рейтинге занял стадион «Бомбонера». На второй строчке находится арена «Маракана», нв третьей — «Сигнал Идуна Парк».

Топ-10 стадионов:

1. «Бомбонера» (Буэнос-Айрес, Аргентина);
2. «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия);
3. «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия);
4. «Тоттенхэм» (Лондон, Англия);
5. «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина);
6. «Ацтека» (Мехико, Мексика);
7. «Камп Ноу» (Барселона, Испания);
8. «Уэмбли» (Лондон, Англия);
9. «Айброкс» (Глазго, Шотландия);
10. «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

«Лужники» были открыты в июле 1956 года. После реконструкции, завершившейся в 2017 году, вмещает 81 тысячу человек и является самым большим стадионом России.

«Лужники» — также самый вместительный стадион в Восточной Европе и входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года стадион стал главной футбольной ареной страны.

Источник: FourFourTwo
Футбол
Лужники
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