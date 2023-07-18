«Лужники» вошли в рейтинг 100 лучших стадионов мира

Московский стадион «Лужники» занял 58-е место в рейтинг 100 лучших арен мира по версии FourFourTwo.

Рейтинг был составлен с учетом пяти критериев: история, атмосфера, вместимость, архитектура и окружающая среда, а также «вау-фактора» — насколько отчаянно футбольные болельщики хотят туда попасть.

«Лужники» стали единственной ареной из России, которая была представлена в списке.

Первое место в рейтинге занял стадион «Бомбонера». На второй строчке находится арена «Маракана», нв третьей — «Сигнал Идуна Парк».

Топ-10 стадионов:

1. «Бомбонера» (Буэнос-Айрес, Аргентина);

2. «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия);

3. «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия);

4. «Тоттенхэм» (Лондон, Англия);

5. «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина);

6. «Ацтека» (Мехико, Мексика);

7. «Камп Ноу» (Барселона, Испания);

8. «Уэмбли» (Лондон, Англия);

9. «Айброкс» (Глазго, Шотландия);

10. «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

«Лужники» были открыты в июле 1956 года. После реконструкции, завершившейся в 2017 году, вмещает 81 тысячу человек и является самым большим стадионом России.

«Лужники» — также самый вместительный стадион в Восточной Европе и входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года стадион стал главной футбольной ареной страны.