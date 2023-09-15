Доктор Лю: «Вартапетов поспособствовал моему увольнению. Руководство сказало, что это не их вина»

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова бывшего реабилитолога красно-белых Темира Ондара о том, что руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов выпроводил его из клуба.

«Вартапетов действительно поспособствовал моему увольнению. Руководство сказало, что это не их вина, что Каррера хочет меня уволить. Потом Массимо сказал, что я лечил его и его жену, как можно меня уволить? Я думаю, что Темир правильно говорит, похоже, что это был Вартапетов. Ему не понравилась моя работа. Конфликта у нас с ним не было. Только спрашивал, почему физиотерапевт Диего получает в 4 раза больше, чем я, около 15 тысяч Евро и премию 5 тысяч долларов. Он получал, как тренер штаба», — сказал доктор Лю «СЭ».

Также доктор Лю отметил, что Вартапетов поспособствовал не только его увольнению.

«Темир говорит правильно, ведь Вартапетов и его хотел уволить. Но первый раз я с Андреем Федуном помогал его оставить. Я спросил, почему его уволили, он ведь хороший парень. В результате отец Федуна (Арнольд Антонович Федун — бывший военный врач-хирург, — прим. «СЭ») заступился за Темира. И его не уволили», — добавил доктор Лю.

Ранее Темир Ондар в интервью «СЭ» рассказал, как отец Леонида Федуна помог ему сохранить работу в клуб.