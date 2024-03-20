Уилкшир: «Пример Промеса — это хороший урок для каждого и для него самого»

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«Промес попал в крайне неприятную ситуацию. Он играл в России, чтобы избежать возможной экстрадиции и уже ходил по тонкому льду. И его пример — это хороший урок для каждого и для него самого. Он совершил большую ошибку в Эмиратах. Это показывает, что поступки человека обязательно ему аукнутся. Ты можешь убегать, но не можешь спрятаться — то, что сделал, все равно тебя настигнет», — цитирует «РБ Спорт» Уилкшира.

13 марта стало известно, что нападающий «Спартака» арестован в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.