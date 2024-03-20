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20 марта, 01:55

Уилкшир: «Пример Промеса — это хороший урок для каждого и для него самого»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«Промес попал в крайне неприятную ситуацию. Он играл в России, чтобы избежать возможной экстрадиции и уже ходил по тонкому льду. И его пример — это хороший урок для каждого и для него самого. Он совершил большую ошибку в Эмиратах. Это показывает, что поступки человека обязательно ему аукнутся. Ты можешь убегать, но не можешь спрятаться — то, что сделал, все равно тебя настигнет», — цитирует «РБ Спорт» Уилкшира.

13 марта стало известно, что нападающий «Спартака» арестован в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-promes-hodil-po-tonkomu-l-du-e-to-horoshij-urok-dlya-nego/
Квинси Промес
Люк Уилкшир
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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