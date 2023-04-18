Уилкшир: «Я бы хотел сейчас быть в Москве, праздновать столетие с людьми из «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» поздравил московский клуб со столетием.

«Поздравляю «Динамо» со столетием! Это большая дата для клуба, для каждого, кто вовлечен в его историю. Это моя команда, мой дом остается там. Буду праздновать столетие у себя в Австралии. Я бы хотел сейчас быть в Москве и праздновать такую дату вместе с людьми из «Динамо». Желаю еще много успешных лет моему клубу!» — сказал Уилкшир «СЭ».

Уилкшир выступал за «Динамо» с августа 2008 по июль 2014 года и с августа 2016 по июль 2017 года.