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Сегодня, 11:19

Уилкшир — о возможном чемпионстве «Динамо»: «Все в их руках. Хотел бы насладиться этим вживую»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о перспективах бело-голубых в РПЛ.

«Это был невероятный матч с «Балтикой»! «Динамо» может стать чемпионом. Все в их руках. Это было бы феноменально! Хотел бы быть в России, чтобы увидеть вживую и насладиться этим», — сказал Уилкшир «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

Люк Уилкшир
ФК Динамо (Москва)
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