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Сегодня, 17:55

Уилкшир о старте сезона «Динамо»: «Руководство должно поддержать Личку и не делать преждевременных решений»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» высказался о результатах бело-голубых на старте сезона.

В первом туре РПЛ «Динамо» дома проиграло «Краснодару» (1:3), во втором сыграло вничью на выезде с «Крыльями Советов» (3:3).

«Начало чемпионата было не самым удачным, но у нового тренера было не так много времени. Результаты появятся. Самое главное, чтобы люди видели определенный стиль игры, видели улучшения... Видели что-то, что узнают болельщики. Я надеюсь, что все изменится, но руководство приняло решение перед началом сезона выбрать Личку. Сейчас оно должно поддержать тренера и не принимать преждевременных решений», — сказал Уилкшир «СЭ».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Динамо» упустило победу в Самаре, дважды ведя в два мяча. Личка никак не может выиграть

Люк Уилкшир
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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