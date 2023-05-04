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Сегодня, 16:05

Люк Уилкшир: «Динамо» — команда моего сердца. Я готов прийти на помощь клубу"

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о результатах бело-голубых в текущем сезоне.

«Такой результат «Динамо» в этом сезоне для меня удивителен и непонятен. В начале было все многообещающе, но сейчас видно, что у клуба есть фантастические игроки, которые, к сожалению, не играют на свой уровень. Столетие клуба, отличный стадион, молодые таланты в виде Захаряна и Тюкавина — надо все исправлять в следующем сезоне. «Динамо» — команда моего сердца. Если руководство клуба посчитает, что я могу чем-то помочь, и сделает мне предложение, то я открыт и всегда готов прийти на помощь московскому клубу», — приводит Sport24 слова Уилкшира.

На данный момент московский клуб с 39 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 26-м туре «Динамо» сыграет на выезде против «Химок». Матч пройдет в субботу, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-04-lyuk-uilkshir-fantasticheskiye-igroki-dinamo-ne-pokazyvayut-svoy-uroven-ya-gotov-priyti-na-pomoshch
Люк Уилкшир
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ФК Динамо (Москва)
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