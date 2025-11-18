Люк Уилкшир заявил о готовности возглавить «Динамо»

Сегодня, 13:22
Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир заявил «СЭ» о готовности возглавить московскую команду.
«Я готов возглавить «Динамо». Если не сейчас, то, точно в будущем. Это мой клуб! Команда показала качественный футбол, в этом нет сомнений. Но, к сожалению, не все работало», — сказал Уилкшир «СЭ».
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.
Garryman
18.11.2025
fedyya
Люк,Люк,Люк,Люк...
18.11.2025
Dron56
Вот это было бы через чур ...
18.11.2025