Люк Уилкшир заявил о готовности возглавить «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир заявил «СЭ» о готовности возглавить московскую команду.

«Я готов возглавить «Динамо». Если не сейчас, то, точно в будущем. Это мой клуб! Команда показала качественный футбол, в этом нет сомнений. Но, к сожалению, не все работало», — сказал Уилкшир «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.