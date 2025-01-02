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Сегодня, 14:13

Легков: «Болельщики ждут, что «Спартак» станет чемпионом»

Алина Савинова
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Российский лыжник и болельщик «Спартака» Александр Легков рассказал, чего ждет от выступления московской команды в сезоне-2024/25.

«Понятно, что все равно уделяю больше внимания своему виду спорта — лыжам — и своей работе. Но за «Спартаком» все равно слежу — и в футболе, и в хоккее. За команду болею искренне. Надеюсь, дальше будет только лучше. Мы давно ждем, чтобы «Спартак» стал чемпионом, — отметил Легков», — приводит «РБ Спорт» слова Легкова.

«Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 37 очками. Красно-белые уступают лидирующему «Краснодару» и идущему на второй строчке «Зениту» 2 балла.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Легков
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