Легков: «У «Спартака» есть потенциал. Главное — надо дать время Станковичу»

Российский лыжник и болельщик «Спартака» Александр Легков оценил потенциал нынешнего состава красно-белых и его главного тренера Деяна Станковича.

«Как реагирую на разговоры, когда «Спартак» то списывают со счетов, то причисляют к тем, кто будет бороться за чемпионство? Я знаю, что такое спорт. Поэтому те, кто так говорит, — дилетанты. Нужно ждать и верить. Про каких бы игроков и тренеров мы ни говорили, каждому нужен срок, чтобы все получилось. Сколько этого надо ждать от Станковича? Никто не скажет. В лыжном спорте это одно время, в хоккее — другое, в футболе — третье. Главное: если есть потенциал, надо давать время. А он у «Спартака» есть», — цитирует Легкова «РБ Спорт».

«Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 37 очками. Красно-белые уступают лидирующему «Краснодару» и идущему на второй строчке «Зениту» 2 балла.