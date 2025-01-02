Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:33

Легков: «У «Спартака» есть потенциал. Главное — надо дать время Станковичу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский лыжник и болельщик «Спартака» Александр Легков оценил потенциал нынешнего состава красно-белых и его главного тренера Деяна Станковича.

«Как реагирую на разговоры, когда «Спартак» то списывают со счетов, то причисляют к тем, кто будет бороться за чемпионство? Я знаю, что такое спорт. Поэтому те, кто так говорит, — дилетанты. Нужно ждать и верить. Про каких бы игроков и тренеров мы ни говорили, каждому нужен срок, чтобы все получилось. Сколько этого надо ждать от Станковича? Никто не скажет. В лыжном спорте это одно время, в хоккее — другое, в футболе — третье. Главное: если есть потенциал, надо давать время. А он у «Спартака» есть», — цитирует Легкова «РБ Спорт».

«Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 37 очками. Красно-белые уступают лидирующему «Краснодару» и идущему на второй строчке «Зениту» 2 балла.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Легков
Читайте также
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Каролину»
В Англии найдена живой пропавшая без вести 52 года назад женщина
Число погибших в результате стрельбы в Черногории выросло до 12 человек
СК РФ обвинил четырех боевиков ВСУ в терактах на территории Курской области
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Легков: «Болельщики ждут, что «Спартак» станет чемпионом»
Синицын: «Надеюсь, Мусаев благодаря опыту сделает выводы в подготовке «Краснодара»
Бурлак: «Батраков не пойдет в «Зенит», он не рассматривает такой вариант»
Тарханов: «Мусаев и Семак делят первое место в категории «Тренер года» в РПЛ»
Дзюба поздравил с новым годом: «Не забывайте быть людьми и делать добрые дела»
Экс-защитник «Спартака» Хлестов: «Планы на новогоднюю ночь? Оливье, шампусик и спать»
Сегодня
Вчера
Неделя