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Сегодня, 14:13

Рыбус: «Летом было одно предложение от клуба из низа РПЛ, я отказался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива», «Спартака» и «Рубина» Мацей Рыбус рассказал, что летом ему поступило предложение подписать контракт с одним клубом РПЛ, но он отказался.

«Варианты в РПЛ этим летом? Один вариант был в начале июля — команда, которая находится внизу таблицы. Я отказался, решил подождать. Было несколько моментов, которые меня не устраивали. Но потом больше никаких предложений не было», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Ранее 34-летний поляк стал футболистом медийной команды ФК «10». Последним профессиональным клубом Рыбуса был казанский «Рубин».

Источник: РБ Спорт
Мацей Рыбус

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