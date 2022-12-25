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Мацуев назвал чемпионат России по футболу и Роналду разочарованиями года

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» назвал главные разочарования 2022 года.

«Разочарование года — это все-таки Криштиану Роналду, который не заслуживает окончания такой карьеры. У него сейчас смазанный отрезок карьеры: впервые в жизни на лавке оказался, в сборной все очень печально. Но для меня одинаково великие и Месси, и Роналду», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

47-летний российский пианист также назвал чемпионат России по футболу разочарованием года.

«Что касается нашего чемпионата, жду от Захаряна «взрыва» в хорошем смысле этого слова. Он надежда русского футбола. Если все-таки состоится переход в «Челси» — это может быть знаковым событием, если он там еще заиграет, посмотрим.

Разочарование — в целом чемпионат России. Понятно, что многие уехали. Все прекрасно понимают, в какое время мы сейчас живем. Но сейчас это шанс для того, чтобы обнаружить и закрепить наши таланты, дать им возможность развиваться. Не петь дифирамбы через секунду, когда игрок сверкнул в нескольких матчах. Таких случаев у нас было достаточно. Как бы это странно ни звучало, но футболисты — очень ранимые люди, к ним нужен особый психологический подход, тренерский, родительский, потому что в начале пути очень важно окружение молодых талантов. Это искусство — найти талант и развить его", — добавил Мацуев.

Криштиану Роналду
Футбол
РПЛ
Денис Мацуев
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