Мацуев — о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Картинка нравится, но сути дела не меняет — сезон для красно-белых провален»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Вчерашняя игра очень красива на табло, безусловно. И Валерия Георгиевича выиграть на своем поле — это красиво. Картинка нравится, но сути дела не меняет — сезон для красно-белых провален. «Спартак» никогда не бился за бронзу. У этой команды есть только одна задача — это чемпионство. Тем более раньше хотя бы была борьба за еврокубки, а сейчас что?» — сказал Мацуев «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

25 апреля красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.

(Денис Сафронов)