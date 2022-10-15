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Сегодня, 11:39

Мацуев о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Картинка сродни «Реал» — «Барселона» или «Интер» — Милан»

Дмитрий Барулев

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего дерби ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ.

«Если речь идет о дерби, то где бы ни находились команды, в какой форме, в каком месте в таблице, сколько человек травмировано, какая мотивация, это не имеет никакого значения. Кто-то говорит, что самый принципиальный соперник «Спартака» — Зенит, я глубоко убежден, что это по-прежнему ЦСКА. Картинка сродни «Реал» — «Барселона» или «Интер» — Милан».

 

Прямой эфир матча «Реал» — «Барселона» — только в Okko!

Мне кажется, что в контексте сегодняшнего дня, это будет еще более принципиальный матч, потому что команды расположились в непосредственной близости от «Зенита» и первого места. И «Спартак» набрал ход, и Федотов создал очень перспективную историю в ЦСКА. Будет безумно любопытно на это посмотреть. Очень хочется, чтобы матч был увлекательным. Даже не сомневаюсь, что он таковым и будет», — сказал Мацуев «СЭ».

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

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