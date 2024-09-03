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Сегодня, 00:41

Мацуев: «Инфицирование» «Спартаком» — это на всю жизнь»

Сергей Разин
корреспондент
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Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал встречу с защитником Георгием Джикией.

«Для меня с детства как для маленького мальчика, который вел свои таблицы чемпионата и игр сборной, встречи вживую со своими кумирами сравнимы с невероятным кайфом. За всю мою жизнь было много таких встреч с игроками, в том числе кто уже закончил. И сегодняшняя встреча с Джикией – грандиозный сюрприз, от которого я не могу отойти. Георгий – это наш капитан, который, к сожалению, не в «Спартаке». Я желаю ему найти свою команду, но «инфицирование» «Спартаком» – это на всю жизнь», – сказал Мацуев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

30-летний Джикия выступал за красно-белых с 2017 по 2024 год. Экс-капитан «Спартака» продолжает оставаться в статусе свободного агента после ухода из московской команды по окончании сезона-2023/24.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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