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Сегодня, 13:59

Мацуев считает Черчесова лучшим кандидатом на пост тренера «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев ответил на вопрос «СЭ», кого бы хотел видеть на посту главного тренера красно-белых.

«Настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа, а когда команде нехорошо. Но «Спартаку» за эти годы настолько часто нехорошо... Сейчас настало время перемен, когда клуб должен возродиться и биться за чемпионство. Что для этого нужно? Я не знаю. Все-таки я музыкант. Но все мы хотим, чтобы нашли тренера. Мое мнение — это Станислав Черчесов. Не скрываю это и всегда об этом говорю. Он свободен и в отличной форме. Он — спартаковец, а спартаковцы бывшими не бывают. Это инфицирование на всю жизнь! Это единственный клуб, которым можно быть настолько пронизанным. Надеюсь руководство нашего клуба понимает, что пришло время сделать очень решительный шаг. Мы видим, что иностранцы не приживаются в «Спартаке». Тем более, ноунеймы. Кроме эффекта Карреры не выстрелило», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба стал Владимир Слишкович.

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
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