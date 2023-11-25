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Сегодня, 14:00

Мацуев — об Абаскале: «Если не будет результата, у нас есть свободный Станислав Саламович»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Когда «Спартак» выдавал красивейшую игру, мы понимали, что это тот вариант. Когда пришел Каррера, его, как тренера никто не знал, но произошло чудо. Как выяснилось, это не тот случай. Если мы не справимся с последними тремя играми, то надо думать о том, что нужна встряска и толчок. У нас прекрасный состав. Все говорят: «Спартак» должен, «Спартак» должен. Конечно, должен! Потому что это «Спартак»! Если есть проблемы их надо объяснять. Если не будет результата, у нас есть свободный Станислав Саламович, который спартаковец по духу! Это тренер, который дает результат. Но говорить об этом нужно после последних трех туров», — сказал Мацуев «СЭ».

Сегодня в Калининграде состоится матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак». Начало — в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
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