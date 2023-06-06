Мацуев считает, что Абаскалю удалось сплотить «Спартак»

Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев подвел итоги сезона для красно-белых.

«Я бы назвал этот сезон, выражаясь музыкальным языком, трехчастной сложной формой. Начало и конец нельзя назвать триумфальным. Были очень позитивные моменты, когда «Спартак» преобразился. Началось все с разгромного поражения от «Зенита» в Суперкубке России и ничего не предвещало такого преображения. Игра радовала болельщиков, и Абаскалю удалось сплотить коллектив. Было настоящее действо, в которое хотелось вернуться. Постоянно пересматривал моменты и было ощущение, что «Спартак» может бороться за самые высокие места. Что произошло весной, сложно сказать. Надо сделать какие-то выводы тем, кто не удержал этот победный градус. Возьмем две последние игры — ничья с «Пари НН» и поражение от «Крыльев». Кто бы мог подумать, что «Спартак» возьмет одно из шести очков с такими командами, которые, мягко говоря, не претендуют на медали. Это пример, где красно-белые могли взять 6 очков. Наверное, услышим какие-то выводы от тренера, руководства или от самих игроков», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.