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Сегодня, 18:10

Мацуев считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена: «Нас ждет захватывающая вторая половина сезона»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» прокомментировал результаты красно-белых в первой половине РПЛ.

«Я недоумевал, когда большое количество болельщиков или экспертов изначально смирились с тем, что «Зенит» опять станет чемпионом. Это ввергает меня в уныние. Семь очков отрыва — не семнадцать. Еще много что может случиться.
Я слышу мнение, что наш чемпионат стал абсолютно неинтересным: есть борьба только за 2-3 место и за выживание. Я — оптимист! У меня всегда внутри есть вера в то, что все будет хорошо. Я по натуре победитель и стремлюсь к наилучшему результату. Если уже все ясно, то тогда вообще не смотрите футбол. Подсознательно многие думают, что все уже решено. Я с этим никогда не смирюсь. По кубковому матчу мы видели, что с «Зенитом» можно играть. Был прекрасный результат — 3:0 в пользу «Спартака». Посмотрим, что будет в Питере. Но биться можно! Осечки у «Зенита» будут, не сомневаюсь», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев считает, что «Спартак» и ЦСКА — основные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Надо настраиваться на каждый матч! Что еще делать? Опустить руки, сидеть и смотреть другие чемпионаты? Нет, конечно! Я не считаю таких настоящими болельщиками. Я иногда сравниваю наших болельщиков с английскими, которые поддерживают команду в 3 или 4 дивизионе. Если не верить, то не надо болеть тогда! Поддерживать команду надо в каждом матче. Тем более если мы говорим о «Спартаке». Это основной конкурент «Зенита» наравне с ЦСКА. Нас ждет захватывающая вторая половина чемпионата. Не уверен, что все решено», — добавил Мацуев.

После первого круга сезона-2022/23 в РПЛ лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» расположился на второй позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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