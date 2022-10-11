Мацуев считает, что рано называть вратаря Селихова легендой «Спартака»

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Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с вратарем москвичей Александром Селиховым.
«Хочу сказать, что не только Селихов, но и Максименко является основным вратарем «Спартака». Отлично, когда в команде есть конкуренция. Считаю, что это идет им на пользу. Максименко и Селихов — оба талантливых голкипера, которые, надеюсь, будут играть за сборную России. Конечно, замечательно, что с Селиховым могут продлить контракт. Он наш, и пусть Александр и другой Александр сохраняют блистательную форму», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».
Мацуев считает, что рано называть Селихова легендой, учитывая его игру в Лиге Европы в прошлом сезоне.
«Селихова можно назвать легендой после Лиги Европы? Слово легенда можно применять только к единицам. Безусловно, те сейвы Селихова войдут в историю «Спартака», но называть легендой действующего футболиста рановато, тем более Александр своего последнего слова еще не сказал», — добавил Мацуев.
Текущий контракт 28-летнего Селихова с красно-белыми действует до конца лета 2023 года.
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