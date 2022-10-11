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Сегодня, 15:43

Мацуев считает, что рано называть вратаря Селихова легендой «Спартака»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта с вратарем москвичей Александром Селиховым.

«Хочу сказать, что не только Селихов, но и Максименко является основным вратарем «Спартака». Отлично, когда в команде есть конкуренция. Считаю, что это идет им на пользу. Максименко и Селихов — оба талантливых голкипера, которые, надеюсь, будут играть за сборную России. Конечно, замечательно, что с Селиховым могут продлить контракт. Он наш, и пусть Александр и другой Александр сохраняют блистательную форму», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

Мацуев считает, что рано называть Селихова легендой, учитывая его игру в Лиге Европы в прошлом сезоне.

«Селихова можно назвать легендой после Лиги Европы? Слово легенда можно применять только к единицам. Безусловно, те сейвы Селихова войдут в историю «Спартака», но называть легендой действующего футболиста рановато, тем более Александр своего последнего слова еще не сказал», — добавил Мацуев.

Текущий контракт 28-летнего Селихова с красно-белыми действует до конца лета 2023 года.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-matsuev-selihova-eshhe-rano-nazy-vat-legendoj-no-zamechatel-no-chto-s-nim-mogut-prodlit-kontrakt/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Шахтер Д
Реал

П2

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1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
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Барселона
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