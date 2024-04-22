Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:48

Мацуев: «Надо думать о будущем «Спартака». Мы сейчас не будем рассуждать, на каком месте команда завершит сезон»

Telegram Дзен

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах красно-белых в чемпионате России.

«Сейчас мы должны понимать, на что мы рассчитываем в ближайшие годы, нам нужен стратегический план. Не стоит думать о каких-то результатах на этом отрезке, потому что понятно, что чемпионства нет. Да, какой бы ни была ситуация, и чтобы не происходило в клубе, нужно побеждать в каждом матче. Но все равно, надо думать о будущем «Спартака». Мы сейчас не будем рассуждать, на каком месте завершит сезон команда: на третьем или четвертом. Я никогда подобного не понимал. Мы, болельщики клуба, ждем новостей от руководства клуба о том, куда будет двигаться команда. Сейчас это самое главное», — сказал Мацуев «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка. «Ростов» располагается на 8-й строчке (34).

25 апреля красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
1
Обсудить
Читайте также
Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях
Российская бегунья Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Российская волейболистка Михайлина умерла в возрасте 21 года
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Буданов указал на погубившее перебежчика Кузьминова желание славы
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Чернов — об ошибке Песьякова в матче со «Спартаком»: «Сергей — классный вратарь, ничего страшного не произошло»

Новый сезон РПЛ начнется 20 июля, первая часть чемпионата продлится до 8 декабря