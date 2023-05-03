Мацукатов поделился мнением о вылете «Рубина» из РПЛ по итогам сезона-2021/22

Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов поделился мнением о вылете «Рубина» из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Это однозначно урок. «Рубину» в этом плане не повезло. Всегда хорошо иметь вторую команду, даже Слуцкий говорил, что «Краснодару» повезло, что у него были хоть какие-то футболисты, заигранные на уровне ФНЛ. Поэтому стройте академии, создавайте вторые команды — и у вас будет какая-то подстраховка. В структуру «Акрона» вошла Академия Коноплева, будет вторая команда — они учатся на чужих ошибках», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» занял 15-е место в чемпионате России и покинул Премьер-Лигу впервые с 2003 года. После 29-ти туров Первой лиги нынешнего сезона казанский клуб идет на втором месте в турнирной таблице и претендует на прямой выход в РПЛ.