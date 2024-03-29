Магаль — о бюджете «Факела»: «Деньги в футболе играют большую роль? Мы выходим и доказываем»

Полузащитник «Факела» Руслан Магаль рассказал «СЭ», как клубу из Воронежа удается достойно играть в РПЛ. У воронежцев один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге.

«По-вашему, деньги играют в футболе большую роль? На поле выходят футболисты, а не деньги. Мы выходим и доказываем. Нам без разницы, у кого какой бюджет. Никто не считает, у кого сколько денег. Конкретная игра, и все», — сказал Магаль.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

31 марта в 22-м туре «Факел» дома примет «Оренбург».