Магкеев: «На «прогнозах» по поводу борьбы с «Зенитом» все обожглись в начале сезона»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о том, сможет ли московский клуб побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

«Такие пустые разговоры никому не нужны. Наш состав способен бороться за самые высокие места, но на этих «прогнозах» по поводу борьбы с «Зенитом» все обожглись в начале предыдущего сезона. Сейчас не надо ничего говорить — нужно работать», — приводит слова Магкеева Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Локомотив» финишировал на восьмой строчке.