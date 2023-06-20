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Магкеев: «На «прогнозах» по поводу борьбы с «Зенитом» все обожглись в начале сезона»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о том, сможет ли московский клуб побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

«Такие пустые разговоры никому не нужны. Наш состав способен бороться за самые высокие места, но на этих «прогнозах» по поводу борьбы с «Зенитом» все обожглись в начале предыдущего сезона. Сейчас не надо ничего говорить — нужно работать», — приводит слова Магкеева Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Локомотив» финишировал на восьмой строчке.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-19-magkeyev-pro-borbu-s-zenitom-pustyye-razgovory-nikomu-ne-nuzhny-na-etikh-prognozakh-my-uzhe-obozhglis
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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