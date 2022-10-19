Магкеев назвал позитивными изменения в руководстве «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев оценил кадровые изменения в московском клубе.

«Мы выиграли, и это самое главное. Только так, через победы, запредельную самоотдачу и правильный настрой мы можем все исправить. Верю ли, что команда идет на поправку? Посмотрим, время покажет. Две победы в матчах с «Торпедо» и «Химками» обнадеживают. Нужно работать дальше и готовиться к игре с «Динамо». Позитивными можно назвать и изменения в руководстве клуба. Уже есть шаги, которые команда воспринимает очень хорошо. Думаю, что болельщики могут с оптимизмом смотреть в будущее», — приводит слова Магкеева ТАСС.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив. 14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных. Исполняющим обязанности главного тренера клуба на ближайшие игры назначен Андрей Федоров.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» занимает 13-е место, набрав 12 очков. «Торпедо» идет на 16-й строчке, имея в активе 6 очков.